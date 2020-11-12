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أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، يوم الخميس، عن استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة من منصبه تحملًا للمسؤولية السياسية التي رافقت الانتخابات.
وخلال الإيجاز الذي يشارك به كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير الأمن العام، أكد رئيس الوزراء أن الحلالمة قرر الاستقالة من منطلق المسؤوليّة الأدبية.
وأضاف أن الاستقالة رفعت للملك عبدالله الثاني ونسبت بالموافقة عليها.
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 06:48 PM
تحمل المسؤولية السياسية التي رافقت الانتخابات
أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، يوم الخميس، عن استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة من منصبه تحملًا للمسؤولية السياسية التي رافقت الانتخابات.
وخلال الإيجاز الذي يشارك به كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير الأمن العام، أكد رئيس الوزراء أن الحلالمة قرر الاستقالة من منطلق المسؤوليّة الأدبية.
وأضاف أن الاستقالة رفعت للملك عبدالله الثاني ونسبت بالموافقة عليها.
، الأردن.. رئيس الوزراء يعلن استقالة وزير الداخلية من منصبه ،
المصدر : الخليج 365
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