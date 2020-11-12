السعودية | طيران الأمن برئاسة أمن الدولة تفتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 5:29 مساءً, 12 نوفمبر 2020 م المناطق - واس أعلنت القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية (رجال) على رتبة (رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي)، للتعيين عليها في القيادة العامة لطيران الأمن و قواعدها.

وبينت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة ( أبشر/ توظيف )، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 / 3 / 1442 هـ، وحتى يوم الجمعة الموافق 5 / 4 / 1442 هـ.

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