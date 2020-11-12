شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفياً العلاقات مع نظيريه البريطاني والجنوب أفريقي والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب. وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور. وبحث الطرفان خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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