شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين حادث السفارة : نتضامن مع المملكة ضد الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أنها تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة، مشددةً على وقوفها وتضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.
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