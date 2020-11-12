شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق منصة رقمية للتنسيق بين شركاء الأعمال في قطاع المياه والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة، أن المنصة تعد إحدى مبادرات التميز التشغيلي بين شركاء الأعمال في قطاع المياه، وتهدف إلى جمع البيانات التشغيلية، من خلال ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في: الاتفاق على منهجية لتنسيق العمليات لتوحيد الإجراءات بين شركاء وحدات الأعمال على مستوى المملكة، وتطوير جودة الأعمال عبر توحيد الآلية التنسيقية لتسهيل اتخاذ القرارات التشغيلية وسرعة التنفيذ بما ينعكس على خفض التكاليف وتوفير الوقت، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب القرار واطلاعهم على المتغيرات التشغيلية على مستوى قطاعـات الميـاه جميع عبر تمكينهم مـن رفع التقارير اللحـظية إلى جهات أخرى.
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