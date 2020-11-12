شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تطالب بضبط مرتكبي حادث السفارة في لاهاي والان نبدء بالتفاصيل

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، حادثة إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا. ودعت المنظمة إلى كشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.

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