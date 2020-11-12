شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان تدين حادث جدة : "اعتداء فاشل وجبان" والان نبدء بالتفاصيل

أدانت أفغانستان بشدّة، الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع أمس في محافظة جدة .

جاء ذلك في بيان صادر من وزارة الخارجية بجمهورية أفغانستان الإسلامية حول هذا الاعتداء الذي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص من بينهم أحد الدبلوماسيين، معربةً عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت أن شعب وحكومة أفغانستان, يعدان هذا الهجوم منافيًا مع جميع المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية والإسلامية، مشيرة إلى تضامنها ووقوفها بجانب المملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف.