شكرا لقرائتكم خبر عن "نيوم" تطور مهارات 150 متدرباً من أبناء المجتمع المحلي والان نبدء بالتفاصيل

تطلق شركة "نيوم" الأحد القادم بالتعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان النسخة الثانية من برنامج تطوير مهارات المجتمع المحلي والذي يستهدف نحو 150 متدربًا ومتدربة من أبناء المجتمع المحلي والذي سيقام في محافظة ضباء.

وستكون مدة البرنامج 8 أسابيع على مدى خمسة أيام أسبوعياً من الأحد إلى الخميس من الساعة الثالثة مساءً إلى السابعة مساءً.

ودعت شركة "نيوم" الراغبين للانضمام للبرنامج التسجيل عبر الرابط التالي: https://csr.neom.com/dashboard/tracks/61.

يذكر أن هذه المبادرة جزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية لشركة نيوم وتهدف إلى دعم وتمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي بهدف تطوير مهاراتهم الأساسية وقدراتهم اللغوية للحصول على فرص عمل في مشروع «نيوم» والشركات المشغلة والمتعاقدة معه.