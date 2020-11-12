أرامكو مستعدة لتزويد الصين بالغاز الطبيعي 

2020-11-12

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال الرئيس التنفيذي لـ أرامكو، أمين الناصر، إن الشركة تريد بيع الغاز الطبيعي إلى الصين لمساعدتها على الانتقال إلى الاعتماد على الوقود النظيف.

وبحسب وكالة بلومبرغ، تابع الناصر أن أرامكو، تبحث عن خيارات لتطوير مصادر الطاقة لتزويد وتوسيع علاقاتها مع الصين.

ولفتت بلومبرغ إلى أن السعودية تعد من بين أكبر موردي النفط الخام للصين، وأرامكو هي أكبر مصدر للنفط في العالم، فيما تعد الصين أكبر مشتر.

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وقد تعهدت الصين في سبتمبر بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2060، لكن قيادة البلاد لم تقدم سوى القليل من التفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك، ومن شأن هذا التعهد أن يشكل تحولًا كبيرًا في صناعة النفط.

وأضاف الناصر: يمكننا أيضًا توفير جسر يساعد في تلبية حاجة الصين المتزايدة للطاقة النظيفة، وذلك بينما نتوسع في سوق الغاز الدولي والغاز الطبيعي المسال، موضحًا: هناك فرص للتعاون في تطوير واستخدام أنواع الوقود النظيف في المستقبل مثل الهيدروجين وغيره.

وأضاف أن تكنولوجيا تحويل النفط الخام مباشرة إلى مواد كيميائية هي مرحلة متقدمة، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل مع جامعة تسينغهوا في بكين على مشروع تجريبي للتحويل التحفيزي للنفط إلى كيماويات.

خطط أرامكو الاسثمارية

وقال الناصر في مؤتمر الشهر الماضي إن أرامكو تطمح في أن تصبح لاعبًا دوليًا في مجال الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، كما أنها تتطلع للاستثمار في مشاريع التكرير والمعالجة المماثلة لتحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة طاقة التكرير تقريبًا إلى ما يصل إلى 10 ملايين برميل يوميًا.

