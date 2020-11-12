رئاسة الحرمين تبعث رسالة شكر لأبطال الحد الجنوبي بـ دمي لوطني

2020-11-12

متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، متمثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع مستشفى حراء العام، حملة للتبرع بالدم تحت شعار (دمي لوطني) وتعتبر الحملة رسالة شكر لأبطال الوطن المرابطين في الحد الجنوبي.

وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي بن علي مدخلي، أن الحملة كانت تحت إشراف كادر طبي مُختص وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية والتي من بينها تطبيق التباعد الجسدي، وقياس درجات الحرارة للمتبرعين، وعمليات التعقيم، وغيرها من الإجراءات.

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وأفاد مدخلي بأن الحملة انطلقت من عِدة أهداف لتحقق العديد من النتائج الإيجابية المتمثلة في رفع الروح المعنوية لجنودنا البواسل، وإيصال مشاعر متابعات الخليج 365 السعودي لهم من خلال هذه الحملات، واستشعار منسوبي الرئاسة بقيمة الواجب الديني والوطني الذي يقوم به أبطالنا في الحد الجنوبي، كما نسعى من خلال هذه الحملة إلى نشر ثقافة التبرع بالدم، ودعم حملات التبرع، والحملات التطوعية بشكل أكثر فعالية، لتحقيق أثر فعال.

كما تهدف الحملة إلى رفع مخزون بنوك الدم في المستشفيات والقطاع الصحي، وإبراز أهمية الأعمال التطوعية الراقية الموجهة لخدمة الوطن والمواطن التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030م، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم بين منسوبي الرئاسة العامة، وحثهم على إجراءات الفحص الطبي الشامل للمحافظة على صحتهم.

وقال مدخلي: إن المبادرات الإنسانية تأتي في ظل متابعة وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في تعزيز مفهوم التطوع ورفع أعداد المتطوعين.

وذكر مدخلي أن التبرع بالدم عمل جليل وعظيم، وهو واجب ديني ووطني، وأحد مظاهر التواد والتضامن والتكاتف بين أفراد الشعب الواحد.



