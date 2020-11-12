شكرا لقرائتكم 100 اجتماع تنسيقي سبقت رئاسة قمة العشرين في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

اكتسبت المملكة ثقة عالمية زادت بعد إعلان رؤيتها 2030، رؤية مكنت الرياض من أن تصبح محط أنظار العالم والقرار الدولي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية الدولية بفعل التطورات الطبيعية منها والمستحدثة وتكللت برئاسة قمة العشرين الشهر الجاري.

أكثر من 100 اجتماع ومؤتمر تسبق الحدث التاريخي المعروف باسم قمة “الكبار”، لتكون الرياض حاضنة لمفاتيح حلول الملفات الاقتصادية والتنموية المعقدة.

وتشمل مجموعة العمل داخل قمة العشرين ثماني مجموعات تعاونية مستقلة تقودها منظمات المجتمع المدني في البلد المضيف للقمة، تتنوع أعمالها.

T20 مجموعة الفكر

إحدى المجموعات المشاركة التي تُسهم في مجموعة العشرين من خلال العمل بمثابة «بنك الأفكار» لمجموعة العشرين.

وتلتزم المجموعة بتقديم توصيات السياسات العامة القائمة على البحوث إلى مجموعة العشرين، وتسهيل التفاعل بين مجموعة العشرين ومجتمع هيئات الفكر والدوائر البحثية، والتواصل مع الجمهور على نطاق أوسع حول القضايا ذات الأهمية العالمية.

L20 مجموعة العمل

تتمثل مهمتها الأساسية في تعزيز حقوق العمال ومصالحهم ومناصرتها وإطلاق الحملات المدافعة عن حقوقهم من خلال مشاركات مختلفة مع فرق العمل المختلفة واجتماعات مع وزراء العمل.

وركزت المجموعة ضمن أولوياتها الرئيسية للقمة على مجموعة من الأولويات الطموحة التي تهدف إلى تمكين العمال وحماية حقوقهم.

S20 مجموعة العلوم

واحدة من أصغر المجموعات المشاركة في قمة العشرين، وتدعم القمة من خلال تعزيز الحوار الرسمي مع المجتمع العلمي بقيادة أكاديمية العلوم الوطنية في البلد المضيف.

يتمثل الغرض الأساسي لمجموعة العلوم في تزويد صانعي السياسات بتوصيات قائمة على التوافق في الآراء بشأن الموضوعات المختارة ذات الاهتمام، حيث تتم صياغة هذه التوصيات ذات التوجه العلمي من خلال فرق عمل تتألف من خبراء دوليين.

وتركز كل فرقة عمل على موضوع واحد شامل له صلة بالعلماء وصانعي السياسات والمجتمع على حد سواء.

C20 مجموعة المجتمع المدني

المجموعة المخصصة لاجتماعات المجتمع المدني داخل مجموعة العشرين، وتوفر المجموعة منصة لمنظمات المجتمع المدني لوضع وجهات النظر المختلفة بشأن التحديات المالية والاجتماعية الاقتصادية على طاولة مباحثات المجموعة.

وتمثل مجموعات التواصل مجالس مستقلة تقودها منظمات من المجتمع المدني، حيث تعمل هذه المنظمات مع نظيراتها من دول مجموعة العشرين لوضع توصيات متعلقة بالسياسات تُقدَّم رسميًا إلى قادة مجموعة العشرين للنظر فيها.

W20 مجموعة المرأة

تتكون من شبكة من الممثلين للمنظمات النسائية غير الحكومية، والمجتمع المدني، ورائدات الأعمال، والشركات، ومراكز الفكر عبر الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

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ويتمثل الهدف الأساسي للمجموعة في ضمان تعميم الاعتبارات الجنسانية في مناقشات مجموعة العشرين وترجمتها إلى إعلان قادة مجموعة العشرين كسياسات والتزامات تعزز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.

B20 مجموعة الأعمال

تمثل مجموعة الأعمال في دول العشرين، سواء شركات صغيرة ومتوسطة أو شركات كبرى.

وأطلقت المجموعة مبادرة «COVID 19»، التي اجتمع فيها أعضاء وشركاء B20. بهدف تزويد مجموعة العشرين باقتراحات وتوصيات قابلة للتطبيق، والتي تشمل العمل على إبراز دور القطاع الخاص في معالجة أزمة وباء كورونا المستجد وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.

حيث قادت دول مجموعة العشرين جهودًا دولية نتج عنها الحصول على التزامات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي بهدف دعم إنتاج الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها.

كما قامت بضخ أكثر من 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي، ووفرت أكثر من 14 مليار دولار أمريكي لتخفيف أعباء الديون في الدول الأقل تقدمًا لتمويل أنظمتها الصحية وبرامجها الاجتماعية.

Y20 مجموعة الشباب

المجموعة الرسمية لمشاركة الشباب، وهي مجموعة مستقلة وإحدى مجموعات التواصل الثماني الرسمية، التي تقودها منظمات المجتمع المدني في البلد المضيف “السعودية”، تحت مظلة مجموعة العشرين.

وتعمل المجموعة على تطوير مهارات وشبكات المندوبين الحاضرين وتحديد أكثر التحديات والفرص الاقتصادية إلحاحًا التي تواجه الشباب اليوم. وتعد المجموعة منتدى لتطوير التعاون مع جيل المستقبل، وتوفر منصة للشباب لسماع أصواتهم حول القضايا ذات الصلة بجدول أعمال G20.

وتنتهي المجموعة بعد جلسات موسّعة لعدد من توصيات السياسة العملية التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.

U20 مجموعة الحضرية

هي إحدى مجموعات العمل التي تُمثل مبادرة دبلوماسية للمدينة تجمع مدنًا من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بالإضافة إلى مدن مراقبة من الدول غير الأعضاء في مجموعة العشرين، لمناقشة وتشكيل موقف مشترك بشأن القضايا الحضرية المهمة.

تشمل هذه القضايا التغير المناخي، والاندماج الاجتماعي والتكامل، واستدامة النمو الاقتصادي.

وينتهي عمل هذه المجموعة ببيان نهائي تصدر من خلاله توصيات إلى رؤساء حكومات مجموعة العشرين

وتعد قمة مجموعة العشرين في الرياض 2020 ‏هي الاجتماع الخامس عشر للمجموعة العشرين، وسوف تعقد في 21-22 نوفمبر كأول قمة تستضيفها السعودية، والأولى أيضًا عربيًا.



