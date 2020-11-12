Netflix توقع صفقة مع استديوهات تلفاز 11 السعودية

2020-11-12

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

مع بدء زيادة الإنتاج في الشرق الأوسط، أعلنت Netflix عن شراكة مع الاستوديو السعودي تلفاز 11 لإنتاج ثمانية أفلام روائية جديدة.

وتأتي هذه الصفقة بعد التعاون السابق بين الشركتين في مجموعة الأفلام القصيرة ست نوافذ في الصحراء، والتي حققت نجاحًا مبهرًا وفقًا لبيان Netflix.

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وقالت نهى الطيب، مديرة محتوى Netflix في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: نحن نعمل على توسيع مكتبتنا للمحتوى السعودي وإبراز جمال رواية القصص السعودية من خلال تضافر جهودنا معها، مضيفة أن المبدعين ينتجون قصصًا أصيلة ومثيرة للاهتمام سيكون لها صدى لدى الجماهير العربية والعالمية.

وتابعت: نأمل أن تتيح أعمالنا لمشتركي نتفليكس في جميع أنحاء العالم فرصة لتجربة الثقافة السعودية وفنها.

وقال البيان إن الشراكة تنطوي على إنتاج مجموعة تتكون من ثمانية أفلام جديدة، تم تطويرها وإنتاجها من قبل تلفاز 11 والتي تهدف إلى جذب الجماهير العربية والعالمية للفن السعودي، بحسب مجلة variety الفنية.



