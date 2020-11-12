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السوق المالية ترصد ممارسة أعمال من قبل شخص غير مرخص له

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2020-11-12

السوق المالية ترصد ممارسة أعمال من قبل شخص غير مرخص له

دعت إلى التعامل مع الجهات المرخصة وضمنت حقوق المتضررين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية عن رصدها ممارسة أعمال أوراق مالية من قبل شخص غير مرخص له من الهيئة.

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وقالت الهيئة في بيان لها إنه انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المواطنين والمستثمرين في السوق المالية بأن شركة “KLMFX” ومجموعة أسواق الخليج من خلال المــوقـع الإلكتروني (http://www.klmfx.net) على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) شخص غير مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، وأن الهيئة بصدد استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.

ودعت الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مع التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية أو الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني لمعرفة الأشخاص المرخصين.

وأفادت أنه يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (على الرابط) لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بموجب الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة (على الرابط) في هذا الشأن.

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