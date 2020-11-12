، الولايات المتحدة تسجل رقمًا قياسيًّا في الإصابة اليومية بكورونا ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز بارتفاع قياسي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة أكثر من 144 ألف حالة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبحسب بيانات الجامعة: تم اكتشاف 144133 إصابة و1893 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
ومنذ بداية الوباء في الولايات المتحدة لغاية اليوم تم تسجيل 10 ملايين و404354 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 241000 شخص. مع تعافي من الإصابة أكثر من 3.9 مليون شخص.
وعلى الصعيد العالمي ووفقًا للجامعة: أصيب أكثر من 52.2 مليون شخص بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 1.2 مليون.فيروس كورونا الجديد
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 05:50 PM
144 ألف حالة خلال الـ24 ساعة الماضيةالولايات المتحدة تسجل رقمًا قياسيًّا في الإصابة اليومية بكورونا
أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز بارتفاع قياسي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة أكثر من 144 ألف حالة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبحسب بيانات الجامعة: تم اكتشاف 144133 إصابة و1893 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
ومنذ بداية الوباء في الولايات المتحدة لغاية اليوم تم تسجيل 10 ملايين و404354 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 241000 شخص. مع تعافي من الإصابة أكثر من 3.9 مليون شخص.
وعلى الصعيد العالمي ووفقًا للجامعة: أصيب أكثر من 52.2 مليون شخص بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 1.2 مليون.
، الولايات المتحدة تسجل رقمًا قياسيًّا في الإصابة اليومية بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تسجل رقمًا قياسيًّا في الإصابة اليومية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.