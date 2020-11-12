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نقل الرئيس الأوكراني إلى المستشفى بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"

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محمد بن مسعود - الدمام - "زيلينسكي" قرر مغادرة العزل المنزلي والتوجه إليها

نقل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المستشفى اليوم (الخميس)؛ بعد إصابته بفيروس في وقت سابق هذا الأسبوع.

ونقلت "رويترز" عن متحدثة باسم الرئاسة، أن "زيلينسكي" كان معزولاً في منزله، لكنه قرر الانتقال إلى مستشفى فيوفانيا.

وأشارت إلى أن المستشفى توفر ظروفًا أفضل للمرضى.

وأعلن "زيلينسكي" الاثنين الماضي أن اختباراته لفيروس كورونا جاءت إيجابية، كما أبلغ عن إصابة ثلاثة مسؤولين كبار آخرين، هم: وزير المالية، ووزير الدفاع، وكبير مساعدي "زيلينسكي".

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 05:50 PM

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"زيلينسكي" قرر مغادرة العزل المنزلي والتوجه إليها

نقل الرئيس الأوكراني إلى المستشفى بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

نقل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المستشفى اليوم (الخميس)؛ بعد إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق هذا الأسبوع.

ونقلت "رويترز" عن متحدثة باسم الرئاسة، أن "زيلينسكي" كان معزولاً في منزله، لكنه قرر الانتقال إلى مستشفى فيوفانيا.

وأشارت إلى أن المستشفى توفر ظروفًا أفضل للمرضى.

وأعلن "زيلينسكي" الاثنين الماضي أن اختباراته لفيروس كورونا جاءت إيجابية، كما أبلغ عن إصابة ثلاثة مسؤولين كبار آخرين، هم: وزير المالية، ووزير الدفاع، وكبير مساعدي "زيلينسكي".

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، نقل الرئيس الأوكراني إلى المستشفى بعد يومين من إصابته بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365

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