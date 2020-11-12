- 1/3
- 2/3
- 3/3
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، عن مصدر إسرائيلي، أن 7 جنود من جنسيات مختلفة قُتلوا إثر تحطم مروحية لقوة المراقبين الدوليين في سيناء المصرية.
وقال المصدر إن القتلى هم 5 أميركيين وفرنسي وتشيكي، وجميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة بمراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع عام 1979.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مروحية إسرائيلية تقوم بنقل الجرحى لتلقي العلاج في إسرائيل.
مصر.. مقتل 7 جنود في تحطم مروحية في سيناءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-12
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، عن مصدر إسرائيلي، أن 7 جنود من جنسيات مختلفة قُتلوا إثر تحطم مروحية لقوة المراقبين الدوليين في سيناء المصرية.
وقال المصدر إن القتلى هم 5 أميركيين وفرنسي وتشيكي، وجميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة بمراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع عام 1979.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مروحية إسرائيلية تقوم بنقل الجرحى لتلقي العلاج في إسرائيل.
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
05:12 PM
من قوة المراقبين الدوليين
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، عن مصدر إسرائيلي، أن 7 جنود من جنسيات مختلفة قُتلوا إثر تحطم مروحية لقوة المراقبين الدوليين في سيناء المصرية.
وقال المصدر إن القتلى هم 5 أميركيين وفرنسي وتشيكي، وجميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة بمراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع عام 1979.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مروحية إسرائيلية تقوم بنقل الجرحى لتلقي العلاج في إسرائيل.
، مصر.. مقتل 7 جنود في تحطم مروحية في سيناء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. مقتل 7 جنود في تحطم مروحية في سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.