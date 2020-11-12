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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جندي فُقد هذا الأسبوع ميتًا بالقرب من القدس المحتلة، اليوم (الخميس).
وذكر جيش الاحتلال في بيان أوردته "رويترز" أنه عثر على جثة الجندي بالقرب من نقطة تفتيش عسكرية بين الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وأضاف أنه يحقق في ملابسات مقتل الجندي بالتعاون مع شرطة الاحتلال.
وأشار إلى أن الجندي فقد الثلاثاء الماضي.
الاحتلال الإسرائيلي يعثر على جندي مفقود ميتًا قرب القدسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-12
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جندي فُقد هذا الأسبوع ميتًا بالقرب من القدس المحتلة، اليوم (الخميس).
وذكر جيش الاحتلال في بيان أوردته "رويترز" أنه عثر على جثة الجندي بالقرب من نقطة تفتيش عسكرية بين الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وأضاف أنه يحقق في ملابسات مقتل الجندي بالتعاون مع شرطة الاحتلال.
وأشار إلى أن الجندي فقد الثلاثاء الماضي.
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
04:28 PM
يحقّق في ملابسات مقتله بعد اختفائه الثلاثاء الماضي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جندي فُقد هذا الأسبوع ميتًا بالقرب من القدس المحتلة، اليوم (الخميس).
وذكر جيش الاحتلال في بيان أوردته "رويترز" أنه عثر على جثة الجندي بالقرب من نقطة تفتيش عسكرية بين الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وأضاف أنه يحقق في ملابسات مقتل الجندي بالتعاون مع شرطة الاحتلال.
وأشار إلى أن الجندي فقد الثلاثاء الماضي.
، الاحتلال الإسرائيلي يعثر على جندي مفقود ميتًا قرب القدس ،
المصدر : الخليج 365
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