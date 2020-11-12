، اتفاقية بين "سواعد" و"همة" لخدمة ذوي الإعاقة مجتمعيًّا وتعليميًّا ،

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قعت جمعية سواعد للإعاقة الحركية مؤخرًا اتفاقية تعاون مشترك مع مركز همة للخدمات المساندة بالخبر لتقديم الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الاتفاقية التي وقّعها المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية خالد الهاجري، ومديرة مركز همة للخدمات المساندة الدكتور منى الحصان، ضمن الجهود التكاملية بين جمعية سواعد والجهات ذات العلاقة بمجال الإعاقة؛ سعياً منها في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمستفيديها.
ونصت الاتفاقية على تحويل الحالات التي بحاجة للخدمات التي يقدمها المركز والتي تنطبق عليها شروط المركز، إضافة إلى تأمين مواصلات للمستفيدين الذين لديهم إعاقات حركية من وإلى المركز.
وكشف المدير التنفيذي لجمعية سواعد خالد الهاجري، أن هذه الاتفاقية لتفعيل أحد أهم برامج الجمعية وهو برنامج التأهيل العلاجي؛ من خلال توفير العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي مع شركائنا في مركز همة.
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 05:24 PM
تتضمن تحويل الحالات التي بحاجة لخدمات المركز وتأمين مواصلات للمستفيديناتفاقية بين "سواعد" و"همة" لخدمة ذوي الإعاقة مجتمعيًّا وتعليميًّا
قعت جمعية سواعد للإعاقة الحركية مؤخرًا اتفاقية تعاون مشترك مع مركز همة للخدمات المساندة بالخبر لتقديم الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الاتفاقية التي وقّعها المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية خالد الهاجري، ومديرة مركز همة للخدمات المساندة الدكتور منى الحصان، ضمن الجهود التكاملية بين جمعية سواعد والجهات ذات العلاقة بمجال الإعاقة؛ سعياً منها في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمستفيديها.
ونصت الاتفاقية على تحويل الحالات التي بحاجة للخدمات التي يقدمها المركز والتي تنطبق عليها شروط المركز، إضافة إلى تأمين مواصلات للمستفيدين الذين لديهم إعاقات حركية من وإلى المركز.
وكشف المدير التنفيذي لجمعية سواعد خالد الهاجري، أن هذه الاتفاقية لتفعيل أحد أهم برامج الجمعية وهو برنامج التأهيل العلاجي؛ من خلال توفير العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي مع شركائنا في مركز همة.
، اتفاقية بين "سواعد" و"همة" لخدمة ذوي الإعاقة مجتمعيًّا وتعليميًّا ،
المصدر : الخليج 365
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