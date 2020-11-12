، على يد البروفيسور "الزهراني".. عملية رباط ناجحة لـ"عوض خميس" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يغيب عن الملاعب لمدة تزيد على 6 أشهر

أجرى لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الرائد عوض خميس، اليوم الخميس، عملية جراحية ناجحة على يد البروفيسور الدكتور سالم الزهراني، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.



وكان "خميس" قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه الرائد أمام الوحدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها عوض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والداخلي؛ حيث من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة تزيد على 6 أشهر.