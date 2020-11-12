بالفيديو..إرشادات تحميك من " كورونا "

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أعادت وزارة الصحة، التأكيد على ضرورة الالتزام بالإرشادات الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، سواء خارج المنزل أو في العمل أو عند التسوق.
ونشرت الوزارة، مقطع فيديو توعوي توضح فيه ضرورة ارتداء الكمامة وأخذ المعقم والسجادة في حال الخروج من المنزل، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة، وتجنب المصافحة، والابتعاد عن الآخرين في أماكن العمل بمسافة مترين، وكذلك عدم مشاركة الأدوات بين الأفراد وبعضهم بعضا.
وأكدت الوزارة أنه يجب عند الذهاب للمسجد أن تأخذ معك السجادة الخاصة بك، وأن تتوضأ في منزلك، بجانب الصلاة على بعد مترين، وإحضار المصحف الخاص بك.
كما أكدت على عدم مشاركة الطعام من إناء واحد مع الآخرين، والمصافحة من بعيد عند زيارة الأقارب والأصدقاء.
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