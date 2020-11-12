النمر يوضح علاقة الصداع بارتفاع ضغط الدم

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر علاقة الصداع بارتفاع ضغط الدم أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر علاقة الصداع بارتفاع ضغط الدم وقال النمر عبر حسابه : " لمرضى ضغط الدم ليس كل صداع سببه ارتفاع الضغط فهناك الصداع التوتري، احتكاك فقرات الرقبة، والشقيقة، فقر الدم" . وفي وقت سابق، أكد النمر، أن "السمنة تؤثر على الضغط"، لافتًا إلى أن "تأثير السمنة على ارتفاع الضغط أسرع في النساء منه في الرجال".

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