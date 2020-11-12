شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح أثر المكملات الغذائية في علاج كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة أثر المكملات الغذائية في الوقاية أو علاج المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت أنه لا يوجد حتى الآن علاج محدد للفيروس، مضيفة أن بعض الفيتامينات والمعادن قد يكون لها تأثيرات على كيفية عمل نظام المناعة لمحاربة العدوى.

وأوضحت أبرز هذه الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين (سي) وفيتامين (د) والزنك، مشددة على عدم تناولها دون استشارة الطبيب.