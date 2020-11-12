تعرض السفارة السعودية في هولندا لإطلاق نار

قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، إن سفارتها في مدينة لاهاي الهولندية تعرضت لإطلاق نار، دون وقوع إصابات.

وأوضحت الخارجية أن "رجال أمن السفارة أبلغوا الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية"، مضيفة أنه "لم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات".

وأعربت السفارة عن إدانة الحكومة السعودية لهذا "الاعتداء الجبان"، معبرة في الوقت نفسه عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، وعن تطلعها لكشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة.

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وحثت السفارة المواطنين السعوديين المتواجدين في مملكة هولندا على رفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

من جهتها، قالت شرطة لاهاي، عبر حسابها على تويتر، إنه "في حوالي الساعة السادسة صباحا، تلقينا بلاغا عن إطلاق عدة طلقات نارية على مبنى السفارة السعودية"، وأضافت أنه لا توجد إصابات وأنها تحقق في الحادث، داعية شهود العيان أو أي شخص لديه معلومات بالتواصل معها، بحسب CNNعربي.

وكان قد وقع أمس انفجار في مقبرة بمدينة جدة، أثناء الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولي، ما ادى إلى وقوع إصابات.