قتلى وجرحى في تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة في سيناء

قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "مكان"، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، إن مروحية تابعة للأمم المتحدة تحطمت ما أدى إلى مصرع سبعة من أفراد طاقمها.

وأوضحت "مكان" أن تحطم الطائرة التابعة للأمم المتحدة وقع في ملتقى الحدود بين السعودية والأردن.

ووفقا لما نقلته القناة 12 العبرية، إن المروحية تابعة لـ"القوة متعددة الجنسيات والمراقبون في سيناء في الأراضي المصرية، مشيرةً إلى أن مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تقوم بنقل الجرحى لتلقي العلاج في إسرائيل.

وأفاد موقع I24 نيوز العبري، بأنه "في وقت سابق، تم الغاء عملية نقل المصابين التي كان سيقوم بها الجيش الاسرائيلي الى مسنشفى سوروكا في مدينة بئر السبع جنوب اسرائيل، بعد ان اتضح ان عددا من الجرحى لقوا حتفهم جراء الاصابة وان باقي الاصابات طفيفة، وانهم تلقوا علاجهم في مكان الحادث.

ونقلا عن مصدر إسرائيلي فإن الحادث أدى إلى مقتل 5 جنود أميركيين وفرنسي وتشيكي في تحطم المروحية، بحسب ما نقلته قناة الميادين.