تعميم من الشرطة الهولندية حول حادثة إطلاق النار على السفارة السعودية

مجهول أطلق أكثر من 20 رصاصة على المبنى..
أكدت الشرطة الهولندية، أن مبنى السفارة السعودية تعرض لحادثة إطلاق نار في صباح اليوم الخميس، مطالبة بالإدلاء بأي معلومات تفيد في التحقيق والتحريات.
وقال الحساب الرسمي للشرطة الهولندية على موقع «تويتر»: «في حوالي الساعة 6 صباحًا، تلقينا تقريرًا يفيد بإطلاق عدة طلقات على مبنى سفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي ولم يتعرض أحد للإصابة».
وأضافت: «نحن نجري حاليًا البحث والتحريات، يُطلب من الشهود الذين لديهم معلومات الاتصال بالرقم 0900-8844».
وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن مجهولًا أطلق أكثر من 20 رصاصة على السفارة السعودية.
وبيَّنت الصحيفة أنه لم تقع أي إصابات؛ لكن الرصاصات أحدثت بعض الثقوب في الواجهة الرئيسة للسفارة.
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إطلاق النار على السفارة السعودية بهولندا.. والشرطة تبدأ التحقيق
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