الرياض في المقدمة بـ55 حالة
تصدرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 55 حالة إصابة؛ تلتها المدينة المنورة بـ46 حالة، ثم ينبع وجدة بتسجيل 23 حالة، لكل منهما.
وجاءت الهفوف في المرتبة التالية بـ15حالة، ثم بريدة ومكة المكرمة بتسجيل 14 حالة لكل منهما، وسجلت بللسمر والدمام 8 إصابات جديدة في كل منهما، وسجلت كل من حائل ونجران 7 حالات لكل منهما، وسجلت وادي الدواسر 6 إصابات.
وسجلت كل من (المذنب والقنفذة) 5 حالات جديدة لكل منهما، ثم (ظهران الجنوب والمجمعة وتبوك) بواقع 4 إصابات جديدة لكل منها.
وجاءت في المرتبة التالية كل من(العلا والأسياح والطائف وخميس مشيط وقرية العليا) بواقع 3 إصابات جديدة لكل منها، تلتها مدن (عنيزة والمويه وتربة ورجال ألمع وسراة عبيدة والخفجي والخبر وبقيق والظهران والليث والخرج) بواقع حالتي إصابة في كل منها.
وفي المرتبة الأخيرة، جاءت كل من (بلجرشي والمبرز والحجرة والباحة ومهد الذهب وأبها وأحد رفيدة ووادي بن هشيل وتبالة والجبيل والنعيرية والقطيف وجازان وصامطة وأصم والكامل والدلم والدوادمي والمزاحمية والسليل والزفلى وضرماء وحوطة بني تيمم ورفائع الجمش وشواق) بواقع حالة إصابة واحدة في كل منها.
اقرأ أيضًا:
في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. وزارة الصحة تعلن خريطة «إصابات كورونا» بالمملكة خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.