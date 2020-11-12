مصادر لـ«عاجل» تكشف مفاجأة مثيرة في واقعة «معنَّفة عرعر»

أكدت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الخميس، أنه تم استدعاء الزوج والزوجة في قضية «معنفة عرعر الفيصلية»، مشيرة إلى مفاجأة مثيرة في القضية، وهى أن الزوجة لا يوجد بها آثار ضرب.

وتم استلام الزوج والزوجة من قبل الحماية الاجتماعية لدراسة الحالة وفق الاختصاص، وأوضحت مصادر من الحماية الاجتماعية أن الزوجة لم يكن عليها علامات ضرب.

وكانت مصادر أكدت لـ«عاجل»، أمس الأربعاء أن الجهات الأمنية مع الجهات ذات العلاقة بالعنف الأسري، تقوم بالتحقق من صحة المقطع المتداول، فيما باشرت «حماية عرعر»، الحالة، والشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وتم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، لصراخ سيدة تعرضت للضرب من قبل زوجها في منطقة عرعر، وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع مقطع الفيديو المتداول.

وذكر مركز بلاغات العنف الأسري أنه «إشارةً إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سيدة تتعرض للعنف من قبل زوجها؛ نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري».

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مصادر «عاجل »: الجهات الأمنية تباشر حالة فيديو «معنفة عرعر»