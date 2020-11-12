أخبار السعودية اليوم.. الشرطة الهولندية تبدأ التحقيق في واقعة إطلاق نار على السفارة السعودية.. و«التأمينات الاجتماعية» تحدد مزاي...

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ إذ بدأت الشرطة الهولندية فتح تحقيق في تعرض السفارة السعودية بهولندا لحادثة إطلاق نار من قبل مجهولين، فجر اليوم الخميس، دون وقوع أي إصابات، وإلى التفاصيل:

إطلاق النار على السفارة السعودية بهولندا.. والشرطة تبدأ التحقيق

أفادت تقارير بتعرُّض السفارة السعودية بهولندا لحادثة إطلاق نار من قبل مجهولين، فجر اليوم الخميس، دون وقوع أي إصابات.

وأوضحت وكالة «رويترز»، أن الشرطة الهولندية فتحت تحقيقًا في الواقعة، مضيفةً أن عدة طلقات أطلقت على المبنى في لاهاي قبل الساعة السادسة صباحًا بقليل، ولم توضِّح الشرطة الهولندية أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

صور توثِّق إطلاق 20 رصاصة على مقر السفارة السعودية بهولندا

وثقت صورٌ حادثَ إطلاق النار الذي تعرضت له السفارة السعودية في هولندا، فجر اليوم الخميس.

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن مجهولًا أطلق أكثر من 20 رصاصة على السفارة السعودية.

وبيَّنت الصحيفة أنه لم تقع أي إصابات، لكن الرصاصات أحدثت بعض الثقوب في الواجهة الرئيسة للسفارة.

بالفيديو.. انتشار أمني حول سفارة السعودية بهولندا بعد حادثة إطلاق النار

بدأت الشرطة الهولندية، التحقيق في واقعة إطلاق النار على مبنى السفارة السعودية في مدينة لاهاي؛ حيث تم إطلاق أكثر من 20 رصاصة فجر اليوم دون وقوع أي إصابات.

ونشر موقع «Nos» الهولندي، مقطع فيديو تظهر فيه قوات الشرطة بكثافة في مكان الحادث؛ وذلك بعد إصدار أمر بإغلاق المكان لمواصلة التحريات.

رئيس هيئة الأركان العامة يجتمع برئيس أركان الجيش العراقي

اجتمع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مبنى رئاسة هيئة الأركان العامة، اليوم، بمعالي رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبدالأمير يارالله.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وآفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

الوزير أبو ساق: الخطاب الملكي وثيقة وطنية مهمة ترسم الطريق إلى مجلس الشورى

أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق، أنَّ خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي ألقاه خلال افتتاح الدورة (الثامنة) لمجلس الشورى؛ وثيقة وطنية مهمة ترسم الطريق إلى مجلس الشورى في فعاليات لجانه، ومداولاته في شؤون دراسة وتطوير الأنظمة، والتطوير الإداري، وفعالياته في الدبلوماسية البرلمانية، وغيرها مما يشترك فيه المجلس من أعمال وطنية ملموسة.

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منظمة التعاون الإسلامي تدين الجريمة الجديدة للحوثيين ضد السعودية

ندَّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم الخميس، بشدة، باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق طائرة بدون طيار «مفخخة» باتجاه المدنيين في المملكة، وأشاد بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت، فجر اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.

«الخطوط السعودية» تبيِّن أسباب اختلاف الأسعار.. وتوجه نصيحة

أوضحت الخطوط السعودية، أسباب اختلاف أسعار التذاكر، مشيرةً إلى ضرورة الحجز المبكر للحصول على تخفيضات؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين.

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «تختلف الأسعار باختلاف الإمكانات ودرجة الخدمة، عند الحجز المبكر تحصل على أفضل الأسعار».

«التأمينات الاجتماعية» للمستفيدين: 8 مزايا لبطاقة التقاعد الإلكترونية

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المزايا والخدمات التي يحصل عليها المشتركون عبر بطاقة التقاعد الإلكترونية.

وقالت المؤسسة (عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر): «استخرج بطاقتك التقاعدية الإلكترونية بكل يسر وسهولة من خلال #تطبيق_التقاعد واستفد من المزايا والعروض المتعددة».

كشف هوية مزور وثائق وبيعها في الرياض.. الشرطة عثرت بحوزته على 6 أختام

ألقت شرطة الرياض، اليوم الخميس، القبض على مقيم سوداني امتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها، فيما جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

وصرح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على (مقيم من الجنسية السودانية في العقد السابع من العمر)، امتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها.

حدد الموعد.. «الحربي» ينصح قاطني 6 مناطق بارتداء الملابس الشتوية

وجَّه المهتم بالأحوال الجوية عبدالله الحربي، نصيحة لأهالي مناطق عدة، بارتداء الملابس الشتوية بدءًا من مساء اليوم الخميس، وقال، عبر تويتر، إن مناطق الشمال عامةً «تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية»، وأجزاء من الوسطى «القصيم وشمال شرقها وشرق المدينة المنورة» ستعمُّها الأجواء الباردة من مساء اليوم الخميس، وأوصى أهالي تلك المناطق، بارتداء الملابس الشتوية لتجنب البرودة الشديدة.

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