مع قدوم أجواء باردة
وجَّه المهتم بالأحوال الجوية عبدالله الحربي، نصيحة لأهالي مناطق عدة، بارتداء الملابس الشتوية بدءًا من مساء اليوم الخميس.
وقال الحربي، عبر تويتر، إن مناطق الشمال عامةً «تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية»، وأجزاء من الوسطى «القصيم وشمال شرقها وشرق المدينة المنورة» ستعمُّها الأجواء الباردة من مساء اليوم الخميس.
وأوصى الحربي أهالي تلك المناطق، بارتداء الملابس الشتوية لتجنب البرودة الشديدة.
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كانت هذه تفاصيل خبر حدد الموعد.. «الحربي» ينصح قاطني 6 مناطق بارتداء الملابس الشتوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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