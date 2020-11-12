جامعة الملك عبد العزيز تطلق 9 دبلومات مهنية لخدمة سوق العمل

تتضمن إدارة الأزمات ومفاهيم الجودة
أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز، تسع دبلومات مهنية لتلبية احتياجات سوق العمل، وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة (عبر تويتر) أن الدبلومات المهنية تشمل: المسؤولية الاجتماعية، والإرشاد النفسي، وإدارة الأزمات، ومفاهيم إدارة الجودة.
وأساسيات التصنيع الصيدلاني، وأنظمة الميكاترونكس والأتمتة، والأمن الصناعي والحراسات، وهندسة التصنيع، وصناعة المحتوى الإعلامي.
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