جامعة الملك عبد العزيز تطلق 9 دبلومات مهنية لخدمة سوق العمل

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز، تسع دبلومات مهنية لتلبية احتياجات سوق العمل، وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة (عبر تويتر) أن الدبلومات المهنية تشمل: المسؤولية الاجتماعية، والإرشاد النفسي، وإدارة الأزمات، ومفاهيم إدارة الجودة.

وأساسيات التصنيع الصيدلاني، وأنظمة الميكاترونكس والأتمتة، والأمن الصناعي والحراسات، وهندسة التصنيع، وصناعة المحتوى الإعلامي.

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