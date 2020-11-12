خادم الحرمين ورئيس نيجيريا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.