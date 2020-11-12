اخبار السعوديه

خادم الحرمين ورئيس نيجيريا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

خلال اتصال هاتفي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين ورئيس نيجيريا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا