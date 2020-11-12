نقل خدمات العامل من فرد إلى منشأة.. وزارة الموارد البشرية تكشف الشروط

بيَّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط ومتطلبات وآلية الاستفادة من نقل خدمة التابعين إلى منشأة.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هذه الخدمة تُمكِّن المنشآت من نقل خدمات تابع أو تابعة من فرد إلى منشأة.

شروط الاستفادة من الخدمة

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أنه للاستفادة من هذه الخدمة يجب على المنشأة أن تتوافر فيها الشروط التالية:

– أن تكون جميع تراخيص المنشأة سارية الصلاحية، بما في ذلك اشتراك خدمة العنوان الوطني لدى البريد السعودي.

– ألا يكون لدى المنشأة عمالة رخصة عملها أو إقامتها منتهية.

– أن يكون للمنشأة رصيد يسمح بنقل العمالة الوافدة إليها بما لا يُنزلها عن النطاق الأخضر.

– تدخل في احتساب الرصيد نسبة التوطين والتأشيرات الصادرة وغير المستخدمة، وطلبات نقل الخدمة تحت الدراسة.

– أن يكون التابع (الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو البنات) قد بلغ من العمر 18 عامًا فأكثر.

– يجب ألا يكون التابع أو التابعة من الجنسيات الممنوع نقل خدماتها.

– أن تكون إقامتا التابع والعامل الأساسي ساريتَي الصلاحية، وأن يكون العامل الأساسي على رأس العمل.

وكشفت الوزارة أن المستندات المطلوبة للاستفادة من الخدمة تتمثل في:

– الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

– خطاب تنازل من صاحب العمل الحالي (العامل الأساسي).

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– موافقة كتابية من التابع/ التابعة.

خطوات تنفيذ الخدمة

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية وطريقة الاستفادة من الخدمة المذكورة؛ وذلك باتباع الخطوات التالية:

– قم بزيارة موقع الخدمات الإلكترونية وسجل الدخول واختر المنشأة.

– اختر «نقل خدمة التابعين».

– قم بإدخال كل بيانات التابع أو التابعة المطلوب نقله إلى منشأة.

– انقر على زر «إرسال».

– بعد إرسال الطلب سيظهر لك تأكيد باستلام الطلب مع رقمه.

– احتفظ بالرقم من أجل إتمام الخدمة في مكتب العمل.

– قم بحجز موعد إلكتروني في أقرب مكتب عمل.

– أحضر رقم الطلب والمستندات المطلوبة لإتمام الخدمة في يوم الموعد.

– ادفع الرسوم الواجبة (إن وجدت) وراجع الجوازات لإصدار إقامة جديدة.

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