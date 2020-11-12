وزارة التعليم تصِّدر تعميمًا هامًا وعاجلًا حول التنُّمر

مصادر لـ«عاجل»: لمدارس البنين..
كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الخميس، عن أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا هامًا وعاجلًا لجميع المدارس الحكومية والأهلية (بنين) بشأن التنمر والوقاية منه.
وقالت المصادر إن إدارة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني (برنامج الأمان الأسري الوطني) ستتولى تنفيذ برامج تدريبية للمشروع الوطني للوقاية من التنمر.
وكانت وزارة التعليم، قد حذّرت، الشهر الماضي،- في تعميم لها إلى جميع المدارس الحكومية والأهلية بنين وبنات- من التنُّمر الإلكتروني والإيذاء بكل أشكاله بين الطلاب والطالبات.
وقالت الوزارة في التعميم، الذي حصلت «عاجل» على نسخة منه، إن هذا التحذير يأتي ضمن برنامج خفض العنف المدرسي، والذي يهدف إلى وقاية الطلاب والطالبات من كل ما يعترض توافقهم النفسي والتربوي.
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