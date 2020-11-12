كشف هوية مزور وثائق وبيعها في الرياض.. الشرطة عثرت بحوزته على 6 أختام

ألقت شرطة الرياض، اليوم الخميس، القبض على مقيم سوداني امتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها، فيما جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

وصَرّحَ مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على (مقيم من الجنسية السودانية في العقد السابع من العمر)، امتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها.

وأوضح أنه اتخذ من مقرِّ إقامته بوحدةٍ سكنية وسط مدينة الرياض معملًا لارتكاب جرائمه، وقد عثر بحوزته على (6) أختام مزورة، ومجموعة مطبوعات لجهات رسمية، وجهاز حاسبٍ آلي وطابعة و(24) وثيقة مزورة، ومبلغ (22.000) ريال. وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

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