موجة قطبية قادمة تداهم الشمالية والشرقية والوسطى

توقع خبراء الطقس وصول موجة قطبية إلى المملكة تتسبب بانخفاض درجات الحرارة، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، يمتد إلى أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والمنطقة الشرقية خاصة الشمالية منها، كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على تلك المناطق، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

وعن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الجمعة في المملكة، توقعت الهيئة أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل يمتد الى أجزاء من منطقتي القصيم والرياض، مع فرصة تكون الضباب على تلك المناطق، كما يتوقع هطول أمطار رعدية وتكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

من جهته توقع خبير الأرصاد، حسن كراني، أن يكون هناك ضعف نشاط الحزام السحابي هذه الليلة، ويعاود نسبيًا نهار غد الخميس، ثم يعاود بصوررة ملموسة مع فجر الجمعة بخلايا رعدية وبرد، ورياح هابطة حتى فترة الظهيرة تؤدي لرؤية غير جيدة، ومؤشرات للبرودة، خاصة على المنطقة الشمالية؛ لأن هناك موجة قطبية قادمة. كما توقع خبير المناخ الدكتور، زياد الحربي، بدء موجة باردة متوقعة على شمال المملكة ⁧‫الحدود الشمالية والجوف، وكذلك ⁧‫حايل‬⁩ وأجزاء من الوسطى باتجاه ⁧‫القصيم‬⁩ ومنطقة ⁧‫الرياض،‬⁩ وشمال ⁧‫الشرقية‬⁩ خلال الـ72 ساعة القادمة، وبدايتها من هذه الليلة على شمال المملكة، ثم تتعمق بعد ذلك.

بدوره توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق تبدأ اليوم الخميس ، تتسم بتسرب هواء بارد يكون سببًا في انخفاض ملحوظ في الحرارة، ومقدار الانخفاض من أربع إلى ست درجات مئوية، البداية على الشمالية وتبوك، ثم الجوف، ثم حائل.. ومن الجمعة على القصيم فالرياض فالشرقية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة واحتمال تشكل النقيض.

كما توقع الحصيني أن يشهد اليوم الخميس وليلة الجمعة، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وحبات برد على أجزاء من: «الشمالية، والجوف، وحائل، والكويت، والقصيم، والشرقية، والصمان، والباحة، وعسير، وجازان».