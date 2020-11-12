

جدة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

أكد المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عصام بن حسن كوثر, الضوء على أهمية دور الأوقاف في الحراك التعليمي، وتقديم المبادرات التي تعزّز المسيرة العلمية كمبادرة دعم الأبحاث العلمية التطبيقية، ودعم الملتقيات والمؤتمرات العلمية , إلى جانب تقديم الدعم اللوجستي للكليات.

واستعرض الدكتور كوثر خلال أمسية "الأوقاف العلمية الجامعية"، التي نظمتها الجمعية

// انتهى //

16:34ت م

0113



جدة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأكد المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عصام بن حسن كوثر, الضوء على أهمية دور الأوقاف في الحراك التعليمي، وتقديم المبادرات التي تعزّز المسيرة العلمية كمبادرة دعم الأبحاث العلمية التطبيقية، ودعم الملتقيات والمؤتمرات العلمية , إلى جانب تقديم الدعم اللوجستي للكليات.واستعرض الدكتور كوثر خلال أمسية "الأوقاف العلمية الجامعية"، التي نظمتها الجمعية السعودية لعلوم العمران عن بُعد مساء أمس , المبادرات التي يقدّمها الوقف لطلاب وطالبات الجامعة بما يؤهلهم لسوق العمل ويكسبهم مهارات حياتية ، كبرنامج " أنا قائد، مسابقة آفاق لدعم الأندية الطلابية بالكليات والدورات التأهيلية والتطويرية "، وبرامج الوقف العلمي ، ماجستير إدارة واقتصاديات الأوقاف، والبرنامج الأكاديمي النوعي في مجال الأوقاف الذي أطلق مؤخرًا ، كما استعرض جملةً من المشاريع المجتمعية مثل مشروع مكتبة الملك فهد العامة بجدة، مركز المبدعون لتقديم خدمات الدراسات والاستشارات والتدريب، مشروع لا ترمها بل أوقفها لإعادة تدوير الورق، مبادرة صديقي لدمج الأيتام بالمجتمع.// انتهى //16:34ت م0113

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجمعية السعودية لعلوم العمران تنظم أمسية الأوقاف العلمية الجامعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.