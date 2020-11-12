السعودية اليوم / منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة (قمة G20 برئاسة المملكة.. بناء الحاضر واستشراف المستقبل)



الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة بعنوان (قمة G20 برئاسة المملكة العربية

ويشارك في الندوة عضو مجلس الشورى سابقا نائب رئيس مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي الدكتور عبدالرحمن الهيجان، ووكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة سابقا وعضو المنتدى السفير الدكتور سعود كاتب، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة حصة القنيعير، وعميد كلية الحاسب الآلي بجامعة الملك سعود الدكتور سلمان بن وهف، ومدير المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي، ويديرها أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود العضو في المنتدى الدكتور سعيد الغامدي.

// انتهى //

16:25ت م

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الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة بعنوان (قمة G20 برئاسة المملكة العربية السعودية .. بناء الحاضر وإستشراف المستقبل) يوم الخميس 19 / 11 / 2020م.ويشارك في الندوة عضو مجلس الشورى سابقا نائب رئيس مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي الدكتور عبدالرحمن الهيجان، ووكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة سابقا وعضو المنتدى السفير الدكتور سعود كاتب، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة حصة القنيعير، وعميد كلية الحاسب الآلي بجامعة الملك سعود الدكتور سلمان بن وهف، ومدير المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي، ويديرها أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود العضو في المنتدى الدكتور سعيد الغامدي.// انتهى //16:25ت م0110

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