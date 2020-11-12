السعودية اليوم / أمين الشرقية يفتتح ملتقى اليوم العالمي للجودة



الدمام 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

افتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، عبر الإتصال المرئي، فعاليات ملتقى "اليوم العالمي للجودة"، الذي تنفذه الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي بالأمانة، تحت عنوان "إيجاد القيمة للعميل "، بهدف نشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بأهميتها وتطبيق المعايير في مختلف الأعمال الإدارية والتنفيذية.

وأكد المهندس الجبير أن أمانة الشرقية ملتزمة بمنهج الجودة في أعمالها الإدارية والتنظيمية والمشاريع للوصول إلى مرحلة الرضا المستفيدين، تحقيقاً لأهداف وبرامج رؤية المملكة 2030 التي تعتمد في جوهرها على مبادئ الجودة في وضوح الأهداف والمؤشرات التي تضمن بعد توفيق الله مراحل من الإنجاز والعطاء المستمر ، مشيداً بجهود الوكلاء ومدراء العموم ورؤساء البلديات في تبني مفاهيم الجودة وتطبيقاتها خلال الفترة الماضية والحالية.

بدوره، أوضح مدير الإدارة العامة للجودة و التميز المؤسسي بالأمانة المهندس علي بن سعيد القرني، أن معايير ومبادئ الجودة ظهرت خلال جائحة

فيما، قدم رئيس الجمعية الأمريكية للجودة بالمملكة المهندس أحمد الملحم، عرضاً تعريفياً بالجودة ومفهومها وأهم عناصر تكلفة جودة والمشاريع المستدامة، التي تضمنت عدة أهداف، أبرزها المفاهيم الأساسية لتكاليف الجودة وتحديد مكوناتها، وتحديد مكونات التكلفة الرئيسية وعناصر الجودة، إضافة إلى كيفية خفض تكاليف الجودة من خلال برامج تحسين الجودة والتدريب.

كما تحدث مدير مركز الأعمال بفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية وعضو هيئة التدريب بالمعهد محمد الحسين، عن تعريفات الجودة عالمياً، والتي تتلخص في تحقيق احتياجات العميل الحاضرة والمستقبلية، وملاءمة المنتج والخدمات لمتطلبات العميل أو المستفيد، وكيف تضيف الجودة قيمة للعملاء من خلال تطبيق سياساتها واستراتيجياتها.

// انتهى//

16:00ت م

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الدمام 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسافتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، عبر الإتصال المرئي، فعاليات ملتقى "اليوم العالمي للجودة"، الذي تنفذه الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي بالأمانة، تحت عنوان "إيجاد القيمة للعميل "، بهدف نشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بأهميتها وتطبيق المعايير في مختلف الأعمال الإدارية والتنفيذية.وأكد المهندس الجبير أن أمانة الشرقية ملتزمة بمنهج الجودة في أعمالها الإدارية والتنظيمية والمشاريع للوصول إلى مرحلة الرضا المستفيدين، تحقيقاً لأهداف وبرامج رؤية المملكة 2030 التي تعتمد في جوهرها على مبادئ الجودة في وضوح الأهداف والمؤشرات التي تضمن بعد توفيق الله مراحل من الإنجاز والعطاء المستمر ، مشيداً بجهود الوكلاء ومدراء العموم ورؤساء البلديات في تبني مفاهيم الجودة وتطبيقاتها خلال الفترة الماضية والحالية.بدوره، أوضح مدير الإدارة العامة للجودة و التميز المؤسسي بالأمانة المهندس علي بن سعيد القرني، أن معايير ومبادئ الجودة ظهرت خلال جائحة كورونا بشكل ملفت، حيث باتت معايير ومؤشرات الأداء بوصلة تحرك التصرفات و القرارات للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل حالياً على عدد من البرامج و المبادرات التوعوية للارتقاء بجودة العمل، وبصدد إنهاء أعمال "جائزة الأمين للتميز"، التي وضعت الإدارة المعايير والمحددات وشكلت لجان تحكيم وفرق متابعة واستشاريين لها، وسيتم قريباً الاحتفاء بتكريم الحاصلين عليها كأول جائزة في تاريخ الأمانة للتميز .فيما، قدم رئيس الجمعية الأمريكية للجودة بالمملكة المهندس أحمد الملحم، عرضاً تعريفياً بالجودة ومفهومها وأهم عناصر تكلفة جودة والمشاريع المستدامة، التي تضمنت عدة أهداف، أبرزها المفاهيم الأساسية لتكاليف الجودة وتحديد مكوناتها، وتحديد مكونات التكلفة الرئيسية وعناصر الجودة، إضافة إلى كيفية خفض تكاليف الجودة من خلال برامج تحسين الجودة والتدريب.كما تحدث مدير مركز الأعمال بفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية وعضو هيئة التدريب بالمعهد محمد الحسين، عن تعريفات الجودة عالمياً، والتي تتلخص في تحقيق احتياجات العميل الحاضرة والمستقبلية، وملاءمة المنتج والخدمات لمتطلبات العميل أو المستفيد، وكيف تضيف الجودة قيمة للعملاء من خلال تطبيق سياساتها واستراتيجياتها.// انتهى//16:00ت م0106

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