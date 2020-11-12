اجتماعي / جمعية المستودع الخيري بشرورة توزع أكثر من ألف سلة غذائية على مستفيديها



نجران 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

وزعت جمعية المستودع الخيري بمحافظة شرورة "كنان" أكثر من ألف سلة غذائية على المستفيدين من خدماتها بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية يسلم النهدي أن عملية توزيع السلال الغذائية شملت أكثر من ألف أسرة من مستفيدي الجمعية من الأيتام والأسر وذوي الحاجة لتلبية احتياجاتهم الضرورية، بما قيمته 350 ريالاً للسلة الواحدة، مبيناً أن السلال الغذائية تضمنت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة.

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15:57ت م

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