السعودية اليوم / مريض سبعيني بجازان يعود للحركة بعد استخراج الجلطة الدماغية



جيزان 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك المركزي بجازان " بعد توفيق الله " , من إعادة الحركة لمريض يبلغ من العمر 75 عاماً بعد إصابته بشلل نصفي للشق الأيسر من جسمه نتيجة إصابته بجلطة دماغية.

وأوضحت إدارة المستشفى أن الفريق الطبي المكون من استشاري أمراض المخ والأعصاب الدكتور محمد حكمي واستشاري الأشعة التداخلية للمخ والأعصاب الدكتور أحمد النجدي تمكن من التدخل العلاجي الناجح وإعادة الحركة للشق الأيسر ، بعد تنفيذ خطة علاجية تم من خلالها حقن المريض بأدوية إذابة الجلطات وتحويله لقسم الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية لعلاج الجزء المصاب من الدماغ حيث تم إجراء القسطرة وإعادة التروية الدموية للمخ والأعصاب بالكامل واستخراج الجلطة الدماغية.

وبينت أن المريض تماثل للشفاء ـ ولله الحمد ـ وعادت الحركة إلى شقه الأيسر.

//انتهى//

15:56ت م

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