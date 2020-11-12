السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ حملات رقابية بالخفجي



الدمام 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الخفجي، خلال الأسبوع الجاري، حملات رقابية ميدانية على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة بالمحافظة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والصحية، وحصولهم على رخص مهنية للمنشأة وشهادات صحية للعاملين.

وشملت هذه الجولات 42 منشأة صحية، أسفرت عن تحرير 13 إشعار مخالفة، وإغلاق 4 محلات، لمخالفتهم للاشتراطات والتجهيزات الفنية والصحية، وتم منع 6 عمالة من العمل لعدم حصولهم على شهادات صحية ومصادرة مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بوزن 75 كيلوجرام من المواد الغذائية المتنوعة.

كما شملت الجولات الرقابية أحواش وحظائر الأغنام العشوائية بمركز السفانية، وذلك لمنعهم من مزاولة البيع والذبح العشوائي ونتج عنها تحرير عدد من الإنذارات والمخالفات بـ 8 اشعارات، ومصادرة 33 قطعة من أدوات الذبح كالسكاكين وألواح بلاستيكية تستخدم بعملية الذبح.

// انتهى //

15:37ت م

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