السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تعلن عن مواعيد القبول في برامج الدراسات العليا غير المدفوعة الرسوم للعام الجامعي 1443هـ



أبها 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد مواعيد التسجيل والقبول في برامج الدراسات العليا "غير المدفوعة الرسوم" لمرحلتي "الماجستير – الدكتوراه" , للعام الجامعي القادم 1443هـ .

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أنه سيكون التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة على الرابط https://registration.kku.edu.sa/ اعتباراً من يوم الأحد 21 ربيع الآخر القادم إلى يوم السبت 11 جمادى الأولى, منوهاً على جميع الراغبين والراغبات في التقدم لبرامج الدراسات العليا إلى الاطلاع على جميع المعلومات والشروط من خلال الرابط https://www.kku.edu.sa/ar/node/100562 .

// انتهى //

15:37ت م

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