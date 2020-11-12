السعودية اليوم / محافظ ضمد يتفقد عدداً من مشروعات المياه بالمحافظة



ضمد 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

تفقد محافظ ضمد سمير الغامدي اليوم ، عدداً من مشاريع المياه بالمحافظة ، التابعة للإدارة العامة لخدمات المياه بجازان.

واطلع خلال الجولة التي شملت المحطة الرئيسية لضخ المياه المحلاة بقرية العوص والخزان الأرضي والعالي ومحطة الضخ بقرية القمري ، على سير العمل بتلك المشروعات والأعمال والمهام التي يقوم بها فرع المياه بضمد سعيا لتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة ومركز الشقيري والقرى التابعة لهما.

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15:36ت م

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