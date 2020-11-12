شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 محلات ورصد 13 مخالفة للإجراءات الوقائية بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الخفجي، خلال الأسبوع الجاري، حملات رقابية ميدانية على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة بالمحافظة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والصحية. وشملت هذه الجولات 42 منشأة صحية، أسفرت عن تحرير 13 إشعار مخالفة، وإغلاق 4 محلات، لمخالفتهم للاشتراطات والتجهيزات الفنية والصحية، وتم منع 6 عمالة من العمل لعدم حصولهم على شهادات صحية ومصادرة مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بوزن 75 كيلوجرام من المواد الغذائية المتنوعة.

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