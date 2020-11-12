شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث التعاون المشترك مع نظيره الألماني والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء، استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الألمانية.
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