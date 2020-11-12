شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الملك يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس نيجيريا العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : الملك يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس نيجيريا العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.