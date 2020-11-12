شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الملك يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس نيجيريا العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.