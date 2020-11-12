شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الداخلية العرب : نتضامن مع المملكة ضد الاعتداءات الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل
وقالت في بيان لها من مقرها في العاصمة التونسية، :" تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باستنكار شديد أنباء الإعتداء الذي وقع في مدينة جدة بالمملكة وأدى إلى إصابة شخصين بجروح" .
وأعربت الأمانة عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذا العمل الإجرامي الجبان، مؤكدة تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة في الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الجريمة ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها".
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