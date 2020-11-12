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2020-11-12 الملك سلمان يبحث هاتفيًا تعزيز العلاقات مع رئيس نيجيريا متابعات الخليج 365 - واس أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.



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