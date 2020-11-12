2020-11-12

أول فيديو بعد إطلاق النار على سفارة السعودية في لاهاي

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعرض مبنى سفارة السعودية في لاهاي إلى إطلاق نار فيما فتحت الشرطة تحقيقًا عاجلًا حول الحادث.

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ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو يوضح اللحظات الأولى بعد تعرض المبنى لإطلاق النار حيث ظهرت آثار الطلقات على الزجاج وواجهة المبنى.

وكانت مصادر إعلامية أفادت في وقت سابق أن مطلق النار فر من مكان الحادث قبل وصول الشرطة، مؤكدة على أنه لم يصب أحد في الهجوم، وقامت الشرطة الهولندية بتأمين الشارع خارج السفارة منذ الحادث الذي وقع في السادسة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.



