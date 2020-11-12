شروط حساب المواطن الجديدة 2021 للرجال والنساء

قام حساب المواطن ببعض التعديلات على شروط استحقاق المواطن للدعم بعد أن أوقف التسجيل في البرنامج إلى إشعار آخر منذ شهر مارس الماضي ووفق التعديلات الجديدة فقد ألزم الحسابات الحالية بتحديث البيانات الخاصة بهم والتي تشمل أي تغير طرأ على مصادر الدخل الإجمالي للأسرة وأي من أبناء المستفيد ممن بلغوا ثمانية عشر عام.

شروط حساب المواطن الجديدة للفرد

هناك بعض الشروط العامة والتي تشمل الأفراد الحاليين المسجلين ومن سيقوموا بالتسجيل من الفئات التي استثنت من القرار وهي:-

أن يكون المواطن أو المواطنة سعودي الجنسية.

أن يكون إجمالي الدخل لا يتعدى الدخل المحدد من البرنامج.

أن لا يكون المسجل تابع لأي من الجمعيات الخيرية ويتقاضى معونات منها.

أن لم يكن يقم من يرغب بالاشتراك بالسفر خارج المملكة آخر ثلاثة أشهر.

أن يكون المسجل مقيم داخل المملكة.

من الشروط الجديدة للبرنامج أن يكون الأبناء أقل من ثمانية عشر عام ومن يبلغ السن يكون مواطن ويلزم التسجيل بحساب منفرد بعد إثبات استقلالية المسكن.

للأرامل والمطلقات يجب إثبات الحالة الاجتماعية من خلال الأوراق الثبوتية.

هل حساب المواطن يشمل الطلاب

نعم يشمل حساب المواطن الطلاب ممن بلغوا ثمانية عشر عاماً بعد رفع المستندات التي تثبت استقلالهم بالمسكن أي رفع مستندات تثبت أقامتهم في منزل مستقل بعقد أيجار موثق من موقع إيجار أو صك شراء منزل أو إثبات وجودة في مساكن للطلاب، حيث أن حساب المواطن هو لدعم الأسرة الغير مقتدرة على مواجهة أعباء زيادة أسعار المحروقات.

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من هم الأفراد المستقلون

الأفراد المستقلون هم من بلغوا ثمانية عشر عاما فما فوق أستقلو بحسابات منفردة عن ذويهم أو لأرامل والمطلقات والمهجورة واستقلت بحساب منفرد( كيفية رفع مستندات إثبات الاستقلالية الصحيحة).

رقم حساب المواطن للاعتراض

أوضح برنامج حساب المواطن أن هناك عدة قنوات لتقديم الاعتراض على الدعم المقدم منهم رقم حساب المواطن الموحد لتقديم شكوى الاعتراض ومنها برنامج صوتك مسموع حساب المواطن وهو أيضاً لتقديم الاعتراض على دفعات حساب المواطن.

الدفعة 36 من حساب المواطن

تم نزول دفعة شهر نوفمبر الدفعة 36 وبعد أيام قليلة سوف يتم فتح باب الاعتراض على الدفعات المقدمة.